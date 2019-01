Diverse centinaia di persone si sono riunite oggi pomeriggio alla stazione di Berna per partecipare a una manifestazione non autorizzata contro il Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR) che prenderà il via martedì nella località grigionese.

La dimostrazione è stata indetta dai circoli autonomi di sinistra, contrari al capitalismo e sul piede di guerra contro le classi dirigenti. "L'avidità infinita di profitti e di potere, che confluirà nei prossimi giorni al Forum di Davos, non ha limiti", si legge sul volantino che invitava a partecipare alla manifestazione. I dirigenti riuniti a Davos sono interessati solo ad aumentare il loro capitale. "Lasciate che provino la nostra rabbia", scrivono gli autonomi.

Il corteo si è poi diretto verso il centro città, dove la polizia è presente in forze. Negli ultimi anni queste manifestazioni anti-WEF sono rimaste per lo più pacifiche, a parte l'esplosione di alcuni petardi e pareti imbrattate da graffiti. In passato vi sono tuttavia stati episodi più violenti.

