Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 20.49 09 luglio 2018 - 20:49

Il tetto della casa in fiamme

Un incendio ha devastato questa sera la soffitta e il tetto di una casa in corso di ristrutturazione nella città vecchia di Berna. Non si ha per ora notizia di feriti né si conosce l'ammontare dei danni.

Secondo un giornalista di Keystone-ATS presente sul posto l'incendio è scoppiato verso le 19. Diverse foto pubblicate dai media online mostrano fiamme e fumo uscire dal tetto dell'edificio protetto, denominato Morell-Haus, situato all'estremità inferiore della Postgasse e circondato da impalcature: la casa è attualmente risanata dalla Città, sua proprietaria. Verso le 20 l'incendio sembrava domato.

