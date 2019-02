La polizia cantonale bernese ha denunciato dieci uomini tra i 20 e i 38 anni per diversi atti illeciti avvenuti a Berna il 27 maggio 2018 in occasione della finale di coppa svizzera di calcio tra la squadra locale, lo Young Boys, e lo Zurigo

In quell'occasione erano stati messi a rapporto anche danneggiamenti e furti per parecchie migliaia di franchi, ma gli autori sono rimasti ignoti.

Tre dei denunciati erano stati fermati lo stesso giorno, altri sette sono stati identificati successivamente, indica una nota diramata oggi dalla polizia a conclusione dell'inchiesta.

Sette dei denunciati dovranno rispondere di violazione della legge federale sugli esplosivi, per aver acceso petardi, fumogeni o torce. Tre di loro sono pure accusati di violazione della legge cantonale sul divieto di mascherarsi. Una persona è stata denunciata per violenza o minaccia contro funzionari, altre due per disobbedienza a decisioni dell'autorità.

Per sette di questi uomini la polizia cantonale ha ordinato un divieto di accedere alla zona degli stadi, contro alcuni di loro anche un obbligo di notificarsi secondo le disposizioni del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Interpellato da Keystone-ATS, un portavoce della polizia cantonale ha indicato che tra i denunciati ci sono tifosi di entrambe le squadre.

