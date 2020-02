Circa 4500 persone hanno manifestato oggi in Piazza federale a Berna per chiedere un settore agricolo più sociale, solidale e rispettoso dell'ambiente.

Secondo l'alleanza "Agricoltura del futuro", l'obiettivo del settore primario non è ormai più nutrire la popolazione ma generare profitti per pochi giganti dell'industria alimentare.

L'alleanza è stata creata da giovani attivisti preoccupati per i cambiamenti climatici. La sostengono una trentina di organizzazioni agricole, ambientaliste e umanitarie come Uniterre, Associazione piccoli contadini, Greenpeace e Pane per tutti.

