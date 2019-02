Un centinaio abbondante di studenti liceali si sono riuniti oggi a mezzogiorno a Berna per manifestare a favore del clima. La dimostrazione fa parte di una serie di eventi simili che si svolgono in tutto il mondo.

"Fridays for Future" è il nome de movimento, che si coordina soprattutto mediante i social media e che fa riferimento alla giovane svedese Greta Thunberg. Quest'ultima è diventata famosa a livello mondiale per le sue manifestazioni settimanali in favore del clima davanti al Parlamento svedese e per la sua partecipazione al Forum economico di Davos (WEF) dello scorso gennaio.

A Berna hanno già avuto luogo diversi scioperi studenteschi, ognuno dei quali ha richiamato diverse centinaia di giovani. Oggi i manifestanti si sono riuniti sulla piazza davanti a Palazzo federale per consumare un pic-nic "ecologista".

