Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 17.27 07 giugno 2018 - 17:27

L'area di sepoltura per i buddisti a Berna.

Berna è da oggi la prima città in Svizzera ad offrire un'area di sepoltura anche ai buddisti: circa 150 persone hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione nel grande cimitero di Bremgarten, adiacente all'Inselspital.

Il Municipio rosso-verde della città federale vuole mettere a disposizione dei fedeli di tutte le cinque principali religioni del mondo un'area esclusiva di sepoltura. Prossimamente sarà il turno degli indù.

Il cimitero di Bremgarten dispone già di un'area per i musulmani, in cui i fedeli possono essere seppelliti rivolti verso la Mecca, mentre gli ebrei hanno loro un camposanto esclusivo nei pressi dello svincolo autostradale del Wankdorf. Le persone senza religione possono essere sepolte in tutti e tre i cimiteri di Berna.

L'area dove mettere le urne per i buddisti di ogni nazionalità è allestita nella parte occidentale del cimitero di Bremgarten, finora non utilizzata. Lì si trova tra l'altro un grande acero saccarino (o argenteo) che ricorda l'albero sotto il quale Buddha, dopo giorni di meditazione, raggiunse il massimo grado dell'illuminazione.

