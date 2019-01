Immortalato passo dopo passo dalla macchina fotografica: nell'anno di presidenza 2018 Alain Berset è stato seguito costantemente da un fotografo, che ha colto il consigliere federale in momenti non solo ufficiali, in Svizzera come nei numerosi viaggi all'estero.

Ne è nato un libro ("Alain Berset. Bundespräsident, Président de la Confédération"), edito da Stämpfli, e una raccolta di foto sarà visibile al Kornhausforum di Berna dal primo febbraio al 2 marzo.

Il fotografo si chiama Peter Klaunzer e lavora dal 2006 per l'agenzia fotografica Keystone, che l'anno scorso si è fusa con l'agenzia di notizie Ats. Il 51enne è accreditato presso Palazzo federale.

Il 46enne Berset si è mostrato fin da subito entusiasta del progetto. Ha posto solo due condizioni: nessuna foto della sua vita privata e diritto di veto sulle immagini a cui la stampa non ha normalmente accesso. Un diritto di cui però non si è mai avvalso, precisa Klaunzer.

Dall'esperienza è nata una serie di foto a cui la Svizzera non è abituata, perché contrariamente ad altri paesi non ha un vero e proprio presidente. Nella versione elvetica il presidente è infatti un primo fra pari, non un capo di stato. Nella Confederazione tale funzione non è infatti assunta da una singola persona, bensì dall'intero collegio governativo.

Questi distinguo sono chiaramente poco noti all'estero: e così una foto scattata da Klaunzer ha fatto il giro del mondo. Si tratta dell'istantanea che vede Berset seduto sul bordo di un marciapiede durante una pausa della seduta dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. Zainetto accanto a sé, Berset era intento a leggere documenti e prendere appunti in un modo che ricorda quello di uno studente. Il contrasto con il comportamento di presidenti di altri paesi è apparso a molti stridente e la foto è diventata virale.

Non mancano però anche altri scatti notevoli, come quelli con il Papa o con Trump. Oppure le foto che documentano la visita di Berset in Bangladesh, con le strade della capitale fiancheggiate da manifesti con il volto del consigliere federale friburghese.

