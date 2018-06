Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 giugno 2018 13.00 10 giugno 2018 - 13:00

Il presidente della Confederazione Alain Berset e il ministro dello sport Guy Parmelin si recheranno in Russia per assistere ciascuno a una partita della Nazionale ai Mondiali di calcio.

Per questioni di calendario, la presenza di Ueli Maurer invece non è ancora certa.

Berset sarà in tribuna domenica prossima a Rostov sul Don per sostenere la squadra nazionale che affronta il Brasile. Il suo portavoce, Peter Lauener, ha confermato l'informazione pubblicata oggi dalla "SonntagsZeitung".

Per il momento non sono previsti incontri politici a margine della manifestazione sportiva, ha precisato Lauener. Stando al domenicale da parte elvetica vi sarebbe interesse a incontrare il presidente russo Vladimir Putin.

Parmelin invece assisterà il 22 giugno a Kaliningrad alla partita contro la Serbia, come ha confermato la Cancelleria federale.

Non è ancora chiaro se anche Ueli Maurer si recherà in Russia per i Mondiali di calcio. Il ministro delle finanze vorrebbe assistere alla partita del 27 giugno contro il Costa Rica in programma a Nizhy Novgorod, ma tutto dipenderà dagli impegni in agenda, ha detto il portavoce Peter Minder.

Neuer Inhalt Horizontal Line