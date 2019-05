Jeff Bezos, numero uno di Amazon, ha presentato ai media e ai vertici delle principali industrie spaziali il modulo lunare prodotto dalla sua società Blue Origin.

"Questo veicolo porterà gli astronauti sulla luna", ha affermato l'uomo più ricco al mondo, ribadendo la sua forte ambizione di far parte delle future missioni nello spazio, a partire dai piani per realizzare un vero e proprio avamposto lunare.

I piani di Bezos hanno subito un'accelerazione con la spinta dell'amministrazione Trump alla Nasa per costruire una piattaforma spaziale nell'orbita della Luna e per portare astronauti americani sul satellite del nostro pianeta entro il 2024. Bezos, per coronare il suo sogno, investe ogni anno un miliardo di dollari in Blue Origin, attraverso la vendita delle sue azioni di Amazon. Presentato anche il nuovo razzo propulsore BE-7.

