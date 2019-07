L'ex vicepresidente Joe Biden, frontrunner democratico nella corsa alla Casa Bianca, ha presentato oggi a Londonderry, New Hampshire, un piano per la riforma sanitaria che il suo staff ritiene costerà 750 miliardi di dollari in 10 anni.

Un piano che sarà pagato in parte cancellando il taglio delle tasse di Trump ai più ricchi (tornando all'aliquota del 39,6%) e raddoppiando la tassa sui capital gain a chi guadagna oltre un milione di dollari l'anno (ora al 20%).

L'obiettivo di Biden è rafforzare l'Obamacare ma senza abbracciare il "Medicare for all", ossia il sistema universale proposto da vari candidati presidenziali dem progressisti in cui tutti possono avere accesso alla sanità in modo sostenibile. Il piano dell'ex vice di Obama lascerà invece alle persone la possibilità di scegliere tra un piano sanitario governativo e una assicurazione privata. Per creare incentivi sarà aumentato anche il valore dei crediti fiscali.

