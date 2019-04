Joe Biden non ha ancora sciolto le sue riserve su una possibile candidatura per il 2020, ma le sue parole sembrano un ulteriore passo in avanti verso una sua discesa in campo.

È il momento di "riprenderci" il Paese: "sono stanco di vedere come la gente è trattata" in modo inadeguato. Lo afferma l'ex vice presidente americano Joe Biden.

Biden non ha ancora sciolto le sue riserve su una possibile candidatura per il 2020 ma le sue parole sembrano un ulteriore passo in avanti verso una sua discesa in campo. "Ci riprenderemo questo Paese. Non molliamo" dice. Il pubblico di Boston lo ascolta, alcuni gli gridano "candidati", altri lo chiamano 'Mr. President'.

Secondo "The Atlantic", che riporta alcune fonti, Biden annuncerà la propria candidatura alla Casa Bianca la prossima settimana. Lo farà con un video che sarà pubblicato mercoledì. La campagna elettorale sarà incentrata sull'idea che per rispondere a Donald Trump c'è bisogno di qualcuno con esperienza.

Neuer Inhalt Horizontal Line