Questo contenuto è stato pubblicato il 11 luglio 2018 13.57 11 luglio 2018 - 13:57

Una 58enne thailandese è stata condannata oggi a Bienne (BE) a 10 anni e mezzo di carcere per tratta di esseri umani, promovimento della prostituzione e altri reati, in uno dei maggiori casi del genere finora giudicati in Svizzera.

Tra l'inizio del 2009 e l'ottobre 2014 l'imputata - in carcere in Svizzera già da quattro anni e in parte rea confessa - aveva rifornito bordelli di varie città elvetiche "importando" dalla Thailandia 88 connazionali, di cui aveva sfruttato lo stato di povertà e dalle quali si era fatta poi fatta rimborsare oltremisura per il denaro anticipato.

Il Tribunale regionale del Giura bernese-Seeland ha condannato la donna per tratta di esseri umani avvenuta o tentata in 75 casi, per promovimento della prostituzione in 29 casi, per incitazione all'entrata e al soggiorno illegali in 86 casi, come pure per riciclaggio di denaro, per una somma di reato di almeno 120'000 franchi. Per alcuni casi portati in tribunale dal pubblico ministero la thailandese è stata assolta.

