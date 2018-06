Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Cinque canguri datisi alla fuga lo scorso fine settimana nella regione di Bienne (BE) hanno pagato caro la loro voglia di libertà.

Quattro sono stati abbattuti dalle autorità perché rischiavano di provocare situazioni a rischio, mentre il quinto è stato travolto e ucciso martedì mattina a un passaggio a livello. Gli animali - cinque esemplari di wallabia, piccolo marsupiale australiano appartenente alla famiglia dei canguri - non erano addomesticati, indica oggi la polizia cantonale bernese. Per ragioni di protezione dei dati non verranno fornite informazioni sul proprietario né sul luogo dove erano rinchiusi.

Si tratta di animali selvaggi molto nervosi: "durante la fuga avrebbero potuto provocare situazioni pericolose per il traffico", ha indicato oggi a Keystone-ATS la portavoce della polizia Letizia Paladino confermando notizie in questo senso diffuse da diversi media della regione. Quattro di essi sono stati abbattuti da uno specialista dopo aver ottenuto il benestare del proprietario.

