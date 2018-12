Bienne: camion perde carico sull'A6 dopo aver urtato ponte

Un camion, che viaggiava sulla semi-autostrada A6 in direzione di Brügg (BE), ha urtato stamane con il proprio rimorchio un ponte in territorio di Bienne (BE), perdendo il container marittimo che trasportava.

Nessuno è rimasto ferito, ma la A6 ha dovuto essere chiusa durante diverse ore per i lavori di sgombero.

Lo ha indicato oggi la polizia cantonale bernese, precisando che il il carico e il ponte hanno subito danni la cui entità non è stata rivelata. Il cavalcavia resterà chiuso al traffico pesante.

Un'inchiesta è stata aperta per chiarire la dinamica esatta dell'incidente.

