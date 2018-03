Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 novembre 2010 10.53 21 novembre 2010 - 10:53

BERNA - Gli utenti della ferrovia devono aspettarsi un adeguamento verso l'alto del prezzo dei biglietti a scadenza annuale, ha affermato il direttore delle FFS Andreas Meyer in un'intervista pubblicata oggi da "Le Matin Dimanche". L'aumento delle tariffe sarà "di circa il 3%, anche se è difficile valutare questa percentuale in anticipo", precisa.

L'ex regia federale è obbligata ad aumentare i prezzi perché entro il 2030 dovrà sborsare 20 miliardi di franchi per il potenziamento del materiale rotabile, spiega Meyer. Inoltre, aggiunge, l'esercizio 2010 sarà certamente meno buono di quello dello scorso anno.

LE FFS decidono eventuali adeguamenti delle tariffe di anno in anno, in accordo con i 170 partner dell'Unione dei trasporti pubblici (UTP), ricorda Meyer.

