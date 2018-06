Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 22.05 19 giugno 2018 - 22:05

Il nuovo direttore del Festival internazionale del cinema Berlinale sarà l'italiano Carlo Chatrian, fin'ora direttore artistico del Festival del film di Locarno, a quanto riferisce Bild. Il successore di Dieter Kosslick sarà nominato venerdì 22 giugno.

Il quotidiano cita fonti vicine al Consiglio di sorveglianza dell'istituzione berlinese. La portavoce responsabile della cultura, Monika Guetters, non ha rilasciato commenti a riguardo.

Il 46enne torinese è dal 2012 alla guida del Festival del cinema di Locarno. In un'intervista al settimanale tedesco Die Zeit, Chatrian aveva detto: "La Berlinale è un festival fantastico con un enorme potenziale, ma io non credo di essere adatto, dato che non parlo il tedesco".

