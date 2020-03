La relazione con Monica Lewinsky l'ho avuta per "gestire le mie ansie". Lo confessa l'ex presidente Bill Clinton nel documentario "Hillary" dedicato alla vita di sua moglie.

"Nessuno si siede e pensa: 'questo significa assumersi un rischio irresponsabile, è un male per la mia famiglia, per il mio paese e per le persone che lavorano con me'", ha ammesso Bill Clinton, spiegando che allora era sotto un'enorme pressione. Questo - aggiunge - non vuole però essere una scusa per le azioni, ha aggiunto.

