Bill Gates batte Jeff Bezos e si riprende il titolo di paperone mondiale. Il fondatore di Microsoft, secondo l'indice dei miliardari di Bloomberg, vale 110 miliardi di dollari (109,5 miliardi di franchi) contro i 108,7 miliardi di Bezos.

Al terzo posto Bernard Arnault, patron di LVMH, con 102,7 miliardi. La sfida al titolo di uomo più ricco del mondo fra Bezos e Gates riflette lo "scontro" fra Amazon e Microsoft per il maxicontratto da 10 miliardi di dollari del Pentagono. Il ministero della difesa statunitense ha assegnato a sorpresa la maxicommessa a Microsoft, in quello che è stato un vero e proprio schiaffo alla società di Bezos. Ma il colosso delle vendite on line non intende subire passivamente e annuncia un appello contro una decisione "influenzata dalla politica".

