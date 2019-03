Il periodo più buio del Bitcoin nei suoi 10 anni di vita. Tempi talmente tanto neri che anche i più ferventi sostenitori della criptovaluta stanno accantonando il sogno che diventi 'grande' e in grado di competere con le valute tradizionali.

Al momento - riporta il Wall Street Journal - il loro unico obiettivo è stringere la cinghia cercando di superare il periodo nero.

I segnali del crollo dell'interesse nel Bitcoin sono ovunque. Il prezzo è sotto i 4000 dollari, l'80% in meno rispetto al picco di 19'800 dollari di dicembre 2017. Il valore del mercato delle criptovalute, incluse le sorelle del Bitcoin, è in calo dell'85% rispetto al 2018. E i volumi di scambio sulle maggiori piazze americane sono in calo da 15 mesi.

