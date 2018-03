Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 febbraio 2018 17.11 23 febbraio 2018 - 17:11

Le regole per il Bitcoin e le sue sorelle dovrebbero ispirarsi a quelle per l'oro e i derivati. Lo afferma il ministro delle finanze austriaco, Hartwing Löger, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg.

L'obiettivo delle regole è quello di prevenire che il Bitcoin e le criptovalute siano usate per il riciclaggio e di sottoporre le piattaforme di scambio alla stessa supervisione in atto per gli strumenti finanziari che già esistono.

''Le criptovalute stanno diventando importanti nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo'' mette in evidenza Löger.

