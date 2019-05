Sottratti Bitcoin per 40 milioni di dollari dalla piattaforma di scambi giapponese Binance (immagine simbolica).

Gli hacker rubano Bitcoin per un valore di 40 milioni di dollari (grossomodo la medesima somma in franchi) dalla piattaforma di scambi giapponese Binance, una delle maggiori al mondo.

Secondo quanto riferito di Binance, 7000 Bitcoin sono stati rubati usando virus e altre tecniche. In seguito al furto la piattaforma ha sospeso i depositi e i prelievi per una settimana per consentire lo svolgimento delle indagini.

