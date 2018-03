Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 febbraio 2018 15.32

Il valore del Bitcoin perde il 4,8% e torna sotto i 10'000 dollari. A pesare è ancora una volta la temuta stretta delle autorità.

In Francia l'autorità per i mercati finanziari ha stabilito che le piattaforme di trading online per i derivati della criptovalute rientrano nella normativa europea MiFid II e quindi sono sottoposte a standard più stringenti.

In Gran Bretagna le autorità si apprestano a lanciare un'indagine sulle criptovalute per valutarne i benefici e i rischi e come potrebbero essere regolamentate.

