Per il gruppo energetico BKW il 2019 è stata un'ottima annata, con un utile netto praticamente raddoppiato. Il fatturato è aumentato del 7% su base annua a 2,87 miliardi di franchi, si legge in un comunicato odierno.

A livello operativo l'EBIT è cresciuto di quasi un quinto (+19%) a 433,4 milioni. Il motivo del risultato è la crescita nel settore dei servizi, costi più bassi così come buoni risultati commerciali. Tutto questo ha abbondantemente compensato gli effetti negativi legati all'evoluzione dei prezzi dell'energia, che sono arrivati a un livello basso storico (-120 milioni di franchi).

L'utile ha raggiunto i 403,6 milioni di franchi, come detto una cifra quasi raddoppiata rispetto a quella del 2018. Senza contare gli effetti eccezionali di correzioni legate alla cassa pensione, l'incremento sarebbe addirittura del 150%.

Forte di questo risultato, il gruppo proporrà nel corso della prossima assemblea generale un dividendo di 2,20 franchi per azione, in aumento del 22% rispetto al precedente, con una quota di distribuzione del 40% rispetto all'utile netto.

I dati pubblicato oggi da BKW superano nel loro insieme le attese degli analisti contattati dall'agenzia finanziaria AWP. Per l'esercizio in corso, l'azienda anticipa una contrazione dell'Ebit a 380-400 milioni di franchi. Gli effetti del coronavirus sono difficili da stimale, anche se il posizionamento nel settore dell'energia e dei servizi dovrebbe essere "un vantaggio" in questo senso.

Neuer Inhalt Horizontal Line