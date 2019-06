L'azienda elettrica bernese BKW creerà una società di tecnologia per l'edilizia, AEK, con sede a Soletta. Il gruppo energetico prevede di creare circa 200 posti di lavoro nei prossimi anni.

AEK, indica un comunicato odierno, sarà direttamente collegata a BKW Building Solutions. "La domanda di soluzioni energetiche e tecniche edilizie rispettose del clima è in forte aumento e anche il tasso di ristrutturazione del parco immobiliare è in aumento", si legge nella nota. Stando a Mathias Prüssing, CEO di BKW Building Solutions, "la regione Argovia-Soletta è una delle regioni in più rapida crescita in termini economici e abitativi della Svizzera".

La nuova società si propone di offrire ai clienti privati e professionali del Mittelland soluzioni complete, che comprendono sistemi elettrici, sanitari, di riscaldamento e climatizzazione.

