Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 18.15 18 giugno 2018 - 18:15

Si è aperto oggi presso il Tribunale penale di Basilea Campagna il processo nei confronti di 17 persone accusate di aver partecipato a una maxi rissa avvenuta nel febbraio del 2014 in un centro per sport da combattimento a Reinach (BL).

I dibattimenti dureranno 28 giorni. La sentenza è attesa in settembre. Le accuse sono di tentate lesioni gravi, aggressione, sequestro e violazione di domicilio. Alcuni imputati devono inoltre rispondere di altri reati tra cui sommossa, violenza e minaccia contro funzionari, violazione della legge sulle armi, infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti e, in un caso, anche di falsa testimonianza.

La sera del 24 febbraio 2014 un folto gruppo di individui in parte mascherati (una quarantina secondo notizie di stampa) aveva fatto irruzione nella palestra di Reinach dove si stavano allenando una trentina di persone, tra cui bambini. Ne era nata una maxi rissa in cui si sarebbe fatto uso anche di tirapugni e mazze da baseball. Sei persone erano rimaste ferite, alcune in modo grave. La zuffa era stata filmata e il video pubblicato da alcuni media.

Neuer Inhalt Horizontal Line