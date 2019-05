In seguito a un incendio scoppiato ieri in una casa unifamiliare a Reinach (BL) due persone sono state trasportate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo. Lo indica oggi la polizia cantonale di Basilea Campagna, precisando che l'allarme è scattato alle 17.30.

All'arrivo dei pompieri sul posto si era già sviluppato un intenso fumo, precisa la nota. I vigili del fuoco hanno potuto velocemente domare l'incendio e spegnere le fiamme.

Secondo le prime informazioni l'incendio è scoppiato nel bagno della casa unifamiliare. Le ragioni delle fiamme sono oggetto di indagine.

