Un incendio è scoppiato ieri poco dopo le 20.30 in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Sissach (BL). Tre persone sono state portate in ospedale per aver inalato fumo, mentre i pompieri hanno spento le fiamme in breve tempo.

Secondo quanto indica oggi la polizia cantonale, le cause del rogo al momento non sono chiare. I primi accertamenti hanno permesso di stabilire che il fuoco è divampato da un prefabbricato, si legge in un comunicato. Un'indagine è stata aperta sull'accaduto.

