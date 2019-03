Concordanza ristabilita nel Governo di Basilea Campagna. Il PS si è riacciuffato il seggio perso nel 2015, fino ad allora controllato per 90 anni. In consiglio di Stato siedono così 1 esponente PLR, 1 UDC, 1 PPD, 1 Verde e la nuova arrivata Kathrin Schweizer.

Con 37'187 voti, la capogruppo socialista in Gran consiglio, nonché municipale a Muttenz, prende il posto dell'unica degli uscenti che non si è ripresentata, ovvero la consigliera di Stato del PLR Sabine Pegoraro, in carica dal 2003.

I liberali-radicali avevano rinunciato a difendere il secondo seggio conquistato quattro anni fa. La poltrona aveva quindi fatto gola soprattutto all'UDC: il primo partito in parlamento - seguito dal PS - aveva perciò affiancato al responsabile dell'economia e della sanità Thomas Weber (riconfermato con 32'338 voti), il consigliere nazionale Thomas de Courten, considerato su posizioni a destra del partito. Quest'ultimo ha raccolto 23'617 voti e pur superando la maggioranza assoluta di 23'317 voti non è riuscito ad aggiudicarsi un posto nel Governo cantonale.

Gli altri rappresentanti del Consiglio di Stato che si sono ripresentati sono la direttrice della pubblica educazione del PLR Monica Gschwind (rieletta con 33'551 voti) - che quattro anni fa aveva strappato la poltrona al PS -, il direttore delle finanze del PPD Anton Lauber (rieletto con 41'417 voti) e il responsabile della sicurezza dei Verdi Isaac Reber (rieletto con 40'561 voti).

La partecipazione al voto è stata del 34,14%.

