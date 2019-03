Vandalizzata in Francia la sede dell'Iseep, l'Istituto di Scienze Sociali Economiche e Politiche, una sorta di alta scuola dei sovranisti fondata meno di un anno fa dall'ex parlamentare del Front National nonché nipote di Marine Le Pen, Marion Maréchal.

Dalla Russia, dove si trova per lavoro, la giovane donna ritiratasi dalla politica attiva per concentrarsi interamente nella sua avventura accademica annuncia che sporgerà denuncia "per far rispettare la libertà di insegnamento in Francia" e si appella allo Stato affinché fornisca una risposta forte contro questi "gruppuscoli di estrema sinistra noti e violenti".

Nei mesi scorsi, la scuola era già stata oggetto di scritte e tag ostili. Secondo Le Figaro, che pubblica la notizia sul suo sito web, gli studenti l'hanno trovata questa mattina in condizioni deplorevoli, con vetri incrinati, danni alla serratura dell'ingresso e la facciata imbrattata con lo spray.

Neuer Inhalt Horizontal Line