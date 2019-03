Un blackout elettrico ha colpito durante la notte scorsa il Venezuela e ha lasciato senza luce la capitale Caracas e 23 dei 24 Stati del Paese. Il governo ha incolpato l'opposizione di sabotaggio.

I primi annunci del governo di normalizzazione dei servizi nell'est del Paese sono stati smentiti da residenti locali sui social. A Caracas la metropolitana ha sospeso il suo servizio, così come l'aeroporto internazionale di Maiquetia. A causa del blackout la rete telefonica, fissa e cellulare, e il collegamento a Internet sono stati fortemente perturbati.

Telesur - canale news promosso dal governo chavista - rende noto che il governo ha "sospeso le attività lavorative e di istruzione" per la giornata di oggi, venerdì, in tutto il Paese, per facilitare la restituzione del servizio elettrico dopo il blackout della notte scorsa, che ha attribuito ad una "azione di sabotaggio di settori dell'estrema destra, appoggiati da dirigenti politici imperialisti".

Senza fornire ulteriori dettagli, l'ente pubblico per l'energia elettrica, Corpoelec, ha denunciato il sabotaggio della generazione elettrica a Guri, nello Stato di Bolivar, dove si trova una delle più grandi dighe dell'America Latina. "Questo - ha aggiunto l'ente - fa parte della guerra elettrica contro lo Stato!" "Non lo permetteremo, stiamo lavorando per recuperare il servizio!".

Il ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez, che ha attribuito il blackout a "un attacco tecnico e cibernetico", ha annunciato da parte sua che "in modo eroico si è riuscito a ristabilire il servizio elettrico al 100% nella regione orientale del Paese e in poche ore sarà ristabilito in tutto il territorio nazionale".

Ma residenti negli Stati di Monagas e Anzoategui, nell'Est del Venezuela, hanno smentito quasi in tempo reale il suo annuncio, informando su Twitter che erano senza luce.

Secondo il presidente Nicolas Maduro il blackout fa parte della "guerra elettrica annunciata e diretta dall'imperialismo statunitense contro il nostro popolo". In un messaggio su Twitter, Maduro ha assicurato che questa guerra "sarà sconfitta", perché "niente né nessuno potranno sconfiggere il popolo di Bolivar e Chavez". Ha poi concluso con l'appello: "Massima unità dei patrioti!".

Per il presidente del Parlamento Juan Guaidó, autoproclamatosi presidente ad interim, "è chiaro per tutto il Venezuela che la luce arriverà con la fine dell'usurpazione". Su Twitter Guaidó ha promesso che "durante il nostro giro nel Sud del Paese cercheremo gli appoggi necessari per risolvere questa crisi", aggiungendo che "il blocco al progresso lo sconfiggeremo con la mobilitazione" e concludendo con un appello: "Ci vediamo sabato in piazza!". "Come gli si dice a una madre che deve cucinare, a un malato che dipende da una macchina, a un operaio che deve lavorare, che siamo in un Paese che è una potenza senza luce?", ha scritto ancora il leader antichavista.

