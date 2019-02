Lo Stato olandese detiene ora una quota simile in Air France-Klm a quella dello Stato francese.

Francia e Olanda ai ferri corti dopo il blitz de L'Aia su Air France-Klm. La mossa a sorpresa dello Stato olandese, prima entrato con una quota del 12,68% e poi salito fino al 14%, fa affossare il titolo del gruppo in Borsa e manda su tutte le furie Parigi.

L'operazione degli olandesi, che stanno da 15 anni nel gruppo nato dalla fusione tra Air France e Klm, è avvenuta in due mosse: prima lo Stato olandese ha acquistato, martedì sera, per 680 milioni il 12,68% annunciando l'intenzione di salire ancora; meno di 24 ore dopo L'Aia ha comunicato di essere arrivata al 14% (cioè allo stesso livello dello Stato francese, che ha il 14,3%), per un costo complessivo di 744 milioni, ma precisando di aver completato il proprio shopping.

Un'operazione che ha mandato su tutte le furie il governo francese, che non era stato informato di questa decisione e che l'ha subita come un'incursione da raider. Una mossa "incomprensibile e inattesa", l'ha definita il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire. "Spetta ora al governo olandese chiarire le sue intenzioni", ha ammonito il presidente Emmanuel Macron.

L'appuntamento è fissato per venerdì, quando il ministro delle finanze olandese volerà a Parigi. Intanto il board del gruppo franco-olandese assicura che monitorerà le conseguenze dell'accaduto.

