Blocco su Instagram e Facebook a numerosi account del movimento italiano di estrema destra Casapound.

Dal primo pomeriggio i profili ufficiali del partito non sono raggiungibili, così come quelli di numerosi responsabili nazionali, locali e provinciali, compresi quelli degli eletti in alcune città italiane. Restano invece consultabili i profili su Twitter.

"Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia. Gli account che abbiamo rimosso oggi violano questa policy e non potranno più essere presenti su Facebook o Instagram", ha dichiarato all'agenzia italiana ANSA un portavoce di Facebook.

"Si tratta di un attacco senza precedenti. Siamo schifati", ha dal canto suo tuonato il presidente di Casapound Italia, Gianluca Iannone, commenta il blocco.

