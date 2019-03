L'ex sindaco di New York Michael Bloomberg non si candiderà per le elezioni del 2020

L'ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, non si candiderà alle elezioni del 2020. Lo riporta il New York Times.

Bloomberg invece che scendere in campo direttamente e sfidare Donald Trump intende usare la sua ricchezza per fermare l'agenda del presidente. L'ex sindaco di New York, riporta il New York Times, parteciperà attivamente alle elezioni del 2020, ''organizzando e finanziando l'opposizione a Trump''. La decisione di Bloomberg di non correre per la Casa Bianca sembra ''riflettere l'ammissione delle difficoltà'' che potrebbe incontrare nelle primarie democratiche, ma anche l'ombra della presenza di un importante democratico moderato, l'ex vice presidente Joe Biden, con il quale avrebbe potuto scontrarsi in caso di una sua candidatura.

Anche se Bloomberg è allineato con i democratici su molti temi, dal cambiamento climatico alla violenza con le armi, l'ex sindaco è un moderato pro-business in un partito che si muove molto a sinistra sia nella retorica sia nelle proposte politiche.

