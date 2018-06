Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 giugno 2018

Michael Bloomberg, il miliardario a capo di un impero mediatico ed ex sindaco di New York (foto d'archivio).

Michael Bloomberg, il miliardario a capo di un impero mediatico ed ex sindaco di New York, ha deciso di spendere almeno 80 milioni di dollari (circa 75 milioni di franchi) di tasca propria per contrastare le politiche del presidente statunitense Donald Trump.

L'importo servirà anche per aiutare i democratici americani a riconquistare la Camera nelle elezioni di metà mandato.

Bloomberg - un indipendente che appoggia molte delle politiche liberal su temi come il controllo delle armi, l'immigrazione, la lotta ai cambiamenti climatici - entra così a gamba tesa nella corsa per il rinnovo del Congresso degli Usa a novembre.

