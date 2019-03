La compagnia ferroviaria BLS AG ha ricevuto da Confederazione e Cantoni indennità troppo alte per il materiale rotabile nel traffico regionale viaggiatori nel periodo 2014-2017, a causa di un errore nel modello di calcolo.

In base a un accordo raggiunto con l'Ufficio federale dei trasporti (UFT), la società dovrà restituire 29,4 milioni di franchi nei prossimi quattro anni sotto forma di riduzione delle indennità.

Confederazione e Cantoni finanziano in parti uguali i costi non coperti del traffico regionale viaggiatori (TRV). Tra questi costi rientrano anche quelli per l'acquisto di materiale rotabile, precisa un comunicato dell'UFT. L'importo totale deve corrispondere agli effettivi costi ripartiti sulla durata di vita dei veicoli, che per il materiale rotabile è di circa 25 anni. Dal 2004 BLS ha calcolato i costi secondo "il modello dei tassi" e l'UFT e i Cantoni coinvolti li hanno approvati e pagati. Durante una revisione effettuata nel 2018, l'UFT ha però costatato che, a causa dei livellamenti dei tassi, Confederazione e Cantoni avevano versato indennità troppo elevate.

