Questo contenuto è stato pubblicato il 21 giugno 2018 12.04 21 giugno 2018 - 12:04

La compagnia BLS accetta la decisione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) di attribuirle due sole concessioni per linee ferroviarie di lunga distanza, invece delle cinque richieste.

A partire da fine 2019 potrà gestire i collegamenti interregionali Berna-Bienne e Berna-Burgdorf-Olten.

La BLS ha annunciato oggi che rinuncia a presentare un ricorso contro le assegnazioni annunciate dall'UFT lo scorso 12 giugno. La compagnia con sede a Berna esige tuttavia modifiche alla prossima assegnazione, auspicando condizioni quadro equivalenti per tutti i richiedenti. Le nuove concessioni sono state assegnate per 10 anni.

Il 12 giugno la BLS aveva ribadito di non voler rinunciare alla richiesta di concessione per altre tre linee di traffico a lunga percorrenza, la Basilea-Berna-Interlaken, la Basilea-Berna-Briga e la Berna-Le Locle, sostenendo che le due concessioni assegnatele sono "ampiamente al di sotto di quanto chiedeva". La compagnia si riservava in una nota il diritto di ricorrere entro 30 giorni, come prevede la legge, al Tribunale amministrativo federale.

Ancora non hanno annunciato la loro decisione definitiva le FFS, che a loro volta avevano preannunciato un ricorso, ribadendo le argomentazioni già sostenute durante e dopo la consultazione.

Sebbene si tratti solo di due linee minori, l'assegnazione alla BLS costituisce a suo avviso "un cambio di sistema sostanziale in termini di politica dei trasporti, senza un preliminare coinvolgimento del mondo politico". "Ci sono ancora da chiarire questioni in merito alle basi legali e alle ripercussioni a lungo termine su clienti, Confederazione e Cantoni", affermavano nel comunicato diffuso dieci giorni fa le FFS, che hanno anche agitato lo spauracchio di un aumento dei prezzi e di una riduzione della qualità dell'offerta ferroviaria.

