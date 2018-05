Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'azienda di trasporti BLS mantiene la richiesta di concessione per cinque linee di traffico a lunga percorrenza. In aprile, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) aveva indicato di voler attribuire solo due linee alla compagnia ferroviaria bernese.

Si tratta delle linee RegioExpress Berna-Bienne e Berna-Burgdorf-Olten. Dai progetti dell'UFT è invece stata respinta una terza linea regionale che collega Berna e Le Locle, così come la concessione per le linee Intercity Basilea-Berna-Interlaken e Basilea-Berna-Briga poiché "presentavano incertezze", in particolare riguardo alle infrastrutture.

L'UFT aveva messo in consultazione fino a oggi i progetti per il rilascio delle concessioni ferroviarie, valide 10 anni. La decisione finale dovrebbe arrivare nel corso del mese di giugno, con un periodo di ricorso fissato a trenta giorni.

