BLS non sarà in grado di gestire due linee ferroviarie a lunga distanza dall'introduzione del prossimo orario in dicembre.

La compagnia di trasporti bernese spiega di avere le mani legate: fino alla decisione sul ricorso inoltrato dalle FFS al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro le concessioni decise dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) occorrerà ancora troppo tempo.

BLS pianifica il prossimo orario, che scatta il 15 dicembre, senza le due linee, indica un comunicato odierno della società.

Il 12 giugno 2018 l'UFT ha pubblicato la sua decisione definitiva riguardo alle concessioni, decennali, a partire dal prossimo dicembre. Le FFS hanno ottenuto la quasi totalità delle grandi linee e l'intera rete dei treni intercity.

Quanto a BLS, ha dovuto accontentarsi dei due collegamenti interregionali Berna-Bienne (BE) e Berna-Burgdorf (BE)-Olten (SO), mentre rivendicava anche le linee Basilea-Interlaken (BE), Basilea-Briga (VS) e Berna-Le Locle (NE).

Un mese più tardi le FFS hanno inoltrato ricorso contro la decisione dell'UFT al TAF criticando in particolare "la mancanza di una base giuridica". La procedura giuridica si presenta ancora lunga e il cambio di orario si avvicina a grandi passi, constata in buona sostanza BLS.

"A causa dei tempi estremamente ristretti, anche in caso di decisione favorevole del Tribunale amministrativo federale, BLS potrà assicurare il traffico grandi linee a destinazione di Bienne e di Olten solo a partire dal cambiamento d'orario del dicembre 2020 al più presto".

