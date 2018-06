Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 giugno 2018

La Banca nazionale svizzera (BNS) continua a sorvegliare da vicino il settore immobiliare e ipotecario.

Visti i rischi in questo settore, l'istituto d'emissione ha riferito oggi di "prendere in considerazione" misure mirate per regolamentare ulteriormente i prestiti concessi per investimenti residenziali.

I bassi tassi in vigore da diversi anni hanno ammortizzato l'impatto della crisi finanziaria mondiale e stabilizzato l'inflazione, ma hanno anche favorito l'emergere di rischi, ha osservato la banca elvetica nel suo rapporto annuale sulla stabilità finanziaria.

La BNS ha intanto deciso di mantenere i tassi invariati. Quelli applicati sugli averi a vista rimangono fermi a -0,75%, mentre il margine di fluttuazione del Libor a tre mesi rimane in una forbice compresa tra -1,25% e -0,25%,.

L'istituto giudica "fragile" la situazione sul mercato delle divise e se necessario si dice pronta ad intervenire. I pronostici relativi all'inflazione sono stati rivisti al rialzo allo 0,9%.

La Banca nazionale resta fiduciosa sull'evoluzione dell'economia svizzera. Per il 2018 l'istituto di emissione conferma la sua previsione di crescita del prodotto interno lordo (pil) di circa il 2%.

