Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2018 10.52 22 maggio 2018 - 10:52

Valore record degli averi a vista della Banca nazionale svizzera (BNS): la settimana scorsa sono di nuovo aumentati, seppur lievemente, attestandosi alla quota di 576,4 miliardi di franchi, un livello mai toccato finora.

Stando a quanto indica stamane l'istituto rispetto ai sette giorni precedenti l'incremento è stato di 0,2 miliardi. La settimana prima era stata rilevata una crescita di 0,3 miliardi e in quella precedente una progressione di 0,7 miliardi.

Gli averi in conti giro delle banche svizzere presso la BNS hanno toccato 470,4 miliardi, mentre gli altri averi a vista si sono attestati a 106,0 miliardi.

Come noto i primi sono i soldi che gli istituti mantengono presso la banca centrale per adempiere i requisiti in materia di riserve minime, per effettuare operazioni di pagamento e come scorta di tesoreria, mentre i secondi - gli altri averi a vista - sono costituiti da passività verso la Confederazione, averi sui conti giro di banche e istituzioni estere, nonché conti giro di soggetti non bancari come istanze di compensazione e assicurazioni.

