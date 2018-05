Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La banconota da 1'000 franchi resta nel programma della Banca nazionale svizzera (BNS): il biglietto viene infatti ancora molto utilizzato dalla popolazione quale mezzo di pagamento.

Lo ha dichiarato oggi il vicepresidente dell'istituto centrale Fritz Zurbrügg in occasione della presentazione dello studio sulle abitudini di pagamento.

In questo modo Zurbrügg oppone un rifiuto alle richieste internazionali in relazione alla lotta contro il denaro sporco. La BNS ha il compito di garantire l'approvvigionamento in denaro della popolazione e di facilitare e assicurare i movimenti di contanti, ha spiegato il vicepresidente, secondo cui alla fin fine è anche questione di garantire la libertà di scelta dei mezzi di pagamento.

Il sondaggio condotto dalla BNS dimostra che la banconota da 1'000 franchi viene tuttora utilizzata molto dalla popolazione svizzera. Il 40% degli interrogati ha infatti indicato di essere stato in possesso di almeno una banconota di questo taglio negli ultimi due anni. Il biglietto assume rilevanza soprattutto per gli acquisti più costosi effettuati con bassa frequenza, come quelli relativi ad automobili, articoli elettronici o mobili, ma anche per il regolamento di fatture allo sportello postale.

