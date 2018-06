Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 giugno 2018 8.55 08 giugno 2018 - 08:55

La Banca nazionale svizzera (BNS) non intende per il momento aumentare i tassi d'interesse. "È decisamente troppo presto", ha dichiarato il suo presidente Thomas Jordan in un'intervista diffusa ieri sera da CNN Money Switzerland.

"La situazione resta fragile, anche a livello dei tassi di cambio", ha aggiunto. Pertanto, l'istituto d'emissione prosegue nella sua politica accomodante, con interessi negativi dello 0,75% sugli averi a vista e interventi mirati sul mercato delle valute.

Per quanto riguarda l'inflazione, al momento tra lo 0,5% e l'1%, l'obbiettivo della BNS è quello di mantenerla al di sotto del 2%. La banca farà il punto sulla propria politica monetaria il 21 giugno.

Jordan ha inoltre affermato di ritenere un'uscita dell'Italia dall'Eurozona "inverosimile". Se però ciò dovesse accadere, si tratterebbe di uno shock con un grosso impatto sui mercati. È molto importante, ha proseguito, che il nuovo governo a guida Lega e Movimento 5 Stelle rispetti le regole di bilancio e faccia avanzare le proprie riforme.

I recenti avvenimenti in Italia hanno provocato un apprezzamento del franco, che ha ritrovato il suo ruolo di valore rifugio per gli investitori. Jordan ha ricordato che un franco forte penalizza le esportazioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line