La Banca nazionale svizzera (BNS) ha chiuso il 2018 in rosso con una perdita di 14,9 miliardi di franchi, come previsto. Il risultato non mette comunque in discussione il versamento di 2 miliardi di franchi a Confederazione e Cantoni.

KEYSTONE/SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK SNB

(sda-ats)