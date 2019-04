La Banca nazionale svizzera (BNS) ha messo a segno nel primo trimestre del 2019 un utile di 30,7 miliardi di franchi. Nello stesso periodo dello scorso anno invece l'istituto aveva accusato una perdita di 6,8 miliardi di franchi.

L'utile sule posizioni in valuta estera è ammontato a 29,3 miliardi di franchi, mentre quello sulle posizioni in franchi si è attestato a 600 milioni, scrive la BNS in una nota divulgata oggi. Sulle riserve auree è risultata una plusvalenza di 900 milioni. A fine marzo il prezzo di un chilo di oro era pari a 41'459 franchi, contro i 40'612 franchi del 2018.

La performance della BNS, viene ricordato nel comunicato, dipende soprattutto dall'andamento dei mercati dell'oro, dei cambi e dei capitali. Pertanto è soggetta a forti oscillazioni, che rendono difficile trarre conclusioni per il risultato dell'intero esercizio.

Neuer Inhalt Horizontal Line