Questo contenuto è stato pubblicato il 6 luglio 2018 10.48 06 luglio 2018 - 10:48

Le riserve di divise della Banca nazionale svizzera (BNS) sono aumentate di quasi 7,9 miliardi di franchi in giugno: alla fine del mese ammontavano a 748,50 miliardi (740,63 miliardi a fine maggio). Lo ha comunicato oggi la BNS.

L'insieme delle riserve (oro escluso) è passato da 746,0 miliardi a 754,2 miliardi di franchi.

Dai dati non si può capire se la BNS sia intervenuta sul mercato per indebolire il franco e, se lo ha fatto, in quale misura. Spesso la ragione principale della crescita è infatti da identificare negli sviluppi dei corsi delle divise.

