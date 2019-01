BNS: stime UBS, perdita 14 miliardi, ma a cantoni arriveranno soldi

La forte correzione dei mercati azionari alla fine dell'anno scorso non ha risparmiato la Banca nazionale svizzera (BNS).

Stando ai calcoli degli analisti di UBS l'istituto d'emissione dovrebbe aver perso circa 6 miliardi di franchi nel terzo trimestre, per una perdita complessiva 2018 di 14 miliardi che non mette però a rischio i versamenti alla Confederazione e ai cantoni. In un contesto di mercato difficile la BNS è comunque riuscita a limitare i danni, si legge in un comunicato diffuso oggi da UBS.

Come noto i conti della BNS sono sorvegliati sempre con attenzione anche dagli enti pubblici, perché si rivelano una manna per i responsabili delle finanze. Stando a una convenzione sottoscritta nel 2016 e valida per gli anni 2016-2020, a Confederazione e cantoni spetta infatti un miliardo di franchi (ripartiti nella misura di rispettivamente un terzo e due terzi) a cui si aggiunge un secondo miliardo se la riserva per future ripartizioni dopo la destinazione del risultato supera il valore di 20 miliardi.

La riserva a fine 2017 - esercizio in cui la BNS, grazie al buon andamento delle borse, aveva registrato un utile record di 54 miliardi - era di oltre 74 miliardi di franchi. Secondo UBS nel corso del 2018 questa si è ridotta a circa 53 miliardi, a causa dei pagamenti agli enti pubblici, alla perdita e a un trasferimento alle riserve monetarie. I 2 miliardi per Confederazione e cantoni non sono quindi in pericolo.

