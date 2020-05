Gli interventi della Banca nazionale nazionale (BNS) per limitare un rafforzamento da essa giudicato eccessivo del franco hanno fatto fortemente aumentare le riserve di divise dell'istituto, che in aprile si sono attestate a 799,9 miliardi di franchi.

Rispetto a marzo la progressione è di 36,5 miliardi, ha indicato oggi la BNS. Un mese e mezzo fa, nell'ambito dell'informazione sull'esame trimestrale della situazione economica e monetaria, la banca centrale aveva fatto sapere che sta agendo in modo più attivo sul mercato delle divise. La settimana scorsa - è notizia di lunedì - gli averi a vista sono lievitati di altri 13 miliardi, attestandosi al valore record di 664 miliardi, non molto meno dell'intero prodotto interno lordo elvetico in un anno.

Stando a diversi analisti la BNS sta facendo il possibile affinché il corso euro/franco non scenda sotto la soglia di 1,05. Oggi la moneta elvetica ha toccato un minimo di giornata a 1,0525. Il rafforzamento del franco è dovuto a vari fattori, non da ultimo al ruolo di porto relativamente sicuro per gli investitori nei momenti di crisi come l'attuale emergenza legata al coronavirus.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram