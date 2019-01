La Banca nazionale svizzera (BNS) mette in guardia da turbolenze sui mercati valutari in caso di una Brexit disordinata.

"Decisivo sarà un accordo o la sua assenza. Se per la Brexit alla fine vi sarà un accordo, allora ci sarà anche meno volatilità", ha dichiarato oggi il presidente della direzione della BNS Thomas Jordan durante un simposio economico ad Aarau. In caso di uscita caotica della Gran Bretagna dall'Ue, vi potrebbero essere oscillazioni sui mercati valutari che potrebbero toccare anche il franco. Questo perché gli investitori continuano a considerarlo come un rifugio sicuro.

Attualmente comunque è troppo presto per un cambiamento della politica monetaria in Svizzera, ha detto Jordan. Ciò potrebbe causare problemi, in particolare qualora la BNS dovesse tornare sui suoi passi.

