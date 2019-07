La messa a terra del 737 Max costringe Boeing a iscrivere a bilancio per il secondo trimestre un onere di 4,9 miliardi di dollari.

Lo ha indicato il colosso americana dell'aeronautica, sottolineando che l'onere "risulterà in una riduzione di 5,6 miliardi di dollari dei ricavi e degli utili ante-imposte". Boeing stima che inizierà a incassare agli inizi del quarto trimestre le approvazioni per far tornare il velivolo a volare.

L'onere di quasi 5 miliardi riflette i costi per ricompensare le compagnie aeree clienti danneggiate dalla messa a terra del 737 Max in seguito agli incidenti della Lion Air e dell'Ethiopian Airlines.

