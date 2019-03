L'azione del costruttore aeronautico americano Boeing ha aperto a Wall Street in calo del 12,80%, in quello che è il peggior arretramento da 17 anni: era infatti dal settembre 2001 che il titolo non subiva una diminuzione così pesante.

